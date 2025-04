Neue elektrische Corvette hat radikal futuristisches Design

Das entworfene Auto ist 4,66 m lang, 2,17 m breit und 1,03 m hoch. Damit ist es etwa so groß wie ein Ferrari SF90 Stradale. Im Inneren soll das Auto an der Windschutzscheibe ein Augumented-Reality-Heads-up-Display (HUD) bekommen.

Keine Produktion geplant

Obwohl die E-Corvette optisch durchaus überzeugt, wird es das Auto wahrscheinlich nie in den Verkauf schaffen. General Motors erklärt, dass „hinter diesem Konzept keine Produktionsabsicht steckt.“ Zumindest soll das Design die nächste Generation der Corvette inspirieren.

Außerdem soll es bei diesem einen Konzept nicht bleiben, und weitere Hypercar-Entwürfe sollen noch in diesem Jahr folgen. Dann will das Designteam von General Motors weitere Auto-Konzepte vorstellen. Die Entwürfe des neueröffneten Designbüros in Großbritannien sind eher auf einen europäischen Markt ausgerichtet, während sich US-Studios in Detroit und Los Angeles stärker auf Ideen für den dortigen Markt fokussieren. General Motors will in den kreativen Ideenschmieden an den Autos arbeiten, die in 5 bis 20 Jahren marktreif werden und Innovationen vorantreiben.