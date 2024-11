Solarauto erreicht Meilenstein auf dem Weg zur Serienfertigung

Bereits 2025 sollen die ersten Exemplare vom Band laufen. Das Fahrzeug erinnert allerdings nicht an klassische E-Autos.

Das US-Start-up Aptera Motors arbeitet an Solar-Autos, die sich durch PV-Module auf dem Fahrzeug aufladen lassen und somit keine Stromquelle benötigen. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit hat das Unternehmen erstmals eine Testfahrt mit der ersten serienreifen Version seines Solar-Autos durchgeführt.

"Die Fahrt unseres ersten serienreifen Fahrzeugs ist ein außergewöhnlicher Moment auf dem Weg von Aptera", sagt Steve Fambro, Mitbegründer von Aptera, in einer Aussendung . Bei dem Test handelte es sich um einen " Low Speed Function Test ", also einem Test bei niedriger Geschwindigkeit und noch ohne Solarpaneele. Der Test bei höherer Geschwindigkeit soll dann mit Solarmodulen erfolgen. Erst dann können die endgültige Leistung und Reichweite ermittelt werden.

Wie lange das Auto dafür in der Sonne stehen muss, ist nicht bekannt. Das Auto kann allerdings auch wie normale E-Fahrzeuge an einer Stromquelle angeschlossen werden. Dafür nutzt Aptera den NACS-Anschluss (North American Charging Standard) von Tesla.

Das Standardmodell, das als erstes ausgeliefert werden soll, hat eine Reichweite von 640 Kilometern und soll von 0 auf 100 km/h in unter 6 Sekunden beschleunigen. Die teuerste Variante mit einer Reichweite von 1.600 Kilometern soll den Sprint sogar in 3,5 Sekunden schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge soll bei 162 km/h liegen.

Dazu kommt, dass die Fahrzeuge möglichst aerodynamisch gestaltet wurden. So reicht in ihrer Standardversion eine 42-kWh-Batterie, um mehr als 600 Kilometer weit zu kommen. Zum Vergleich: Das Tesla Model S Long Range benötigt für dieselbe Reichweite eine mehr als doppelt so große Batterie (100 kWh).