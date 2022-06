Lightyear 0: Start-up zeigt Solarauto mit 1.000 Kilometer Reichweite

Möglich machen das 5 Quadratmeter an Solarmodulen , die am Dach des Autos montiert sind. Damit lädt sich Lightyear 0 während des Parkens und sogar während der Fahrt selbst auf. Unter optimalen Bedingungen reicht der Solarstrom für 70 Kilometer pro Tag . Hinzu kommen rund 625 Kilometer , die das Auto durch Energie aus seinen Akkus zurücklegen kann.

Das niederländische E-Auto-Startup Lightyear hat am Donnerstag sein erstes Solar-Auto der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Produktion des “ Lightyear 0 ” soll nach 6 Jahren Entwicklungsarbeit im Herbst 2022 starten. Das Besondere an dem Auto ist die Reichweite. Mehr als 1.000 Kilometer sollen damit möglich sein, bevor es wieder an die Steckdose muss.

In den Sommermonaten können Fahrer*innen so ihre täglichen Fahrten - das Unternehmen rechnet mit einem Durchschnitt von 35 Kilometern - zurücklegen, ohne auch nur einmal an die Steckdose zu müssen. In den Niederlanden seien etwa 2 Monate ohne Ladepausen möglich, in Spanien oder Portugal bis zu 7 Monate.

“2016 hatten wir nur eine Idee; 3 Jahre später hatten wir einen Prototypen. Jetzt, nach 6 Jahren des Testens, (Neu-)Entwerfens und unzähliger Hindernisse, ist Lightyear 0 der Beweis, dass das Unmögliche tatsächlich möglich ist”, freut sich CEO Lex Hoefsloot in einer Aussendung.