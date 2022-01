Tests zeigen herausragende Effizienz von E-Auto Lightyear One

Das niederländische Start-up Lightyear hat vielversprechende Ergebnisse von Fahrtests seines Elektroautos Lightyear One veröffentlicht . Auf einer Teststrecke des Reifenherstellers Bridgestone in Aprilia, Italien, wurde überprüft, wie hoch der Verbrauch unter echten Fahrbedingungen ist. Durchgeführt wurden die Fahrten bei kühlerer Temperatur als geplant. Bei rund 10 Grad wurde das Auto auf bis zu 130 km/h beschhleunigt.

14,1 kWh pro 100 Kilometer

Wie sich zeigte, kommt der Lightyear One auch bei Autobahngeschwindigkeiten 400 Kilometer weit mit einer Akkuladung. Der Bordakku fasst 60 kWh. Der Durchschnittsverbrauch wird nun mit 141 Wattstunden pro Kilometer angegeben. 14,1 kWh auf 100 Kilometer sind im Vergleich mit anderen Elektroautos ein herausragender Wert. Lightyear sieht den Verbrauch "vergleichbarer E-Autos" bei durchschnittlich 211 Wh/km. Bei geringeren Geschwindigkeiten soll die Reichweite noch wesentlich höher sein. Bei 85 km/h waren es bei Tests über 700 Kilometer.

160 km/h Maximum

Die Ambition von Lightyear ist es, das effizienteste Modell am E-Auto-Markt herauszubringen. Dank Solarpaneelen am Dach soll es selbst Strom für den Akku erzeugen können. Die ersten Fahrzeuge sollen im Sommer 2022 ausgeliefert werden. Vorerst stehen jedoch noch weitere Tests an. "Wir steigern nach und nach die Geschwindigkeits-Fähigkeiten des Fahrzeugs. Am Ende sollte man damit 160 km/h schnell fahren können", erklärt Test-Koordinatorin Megan Parfitt.