Niederländer bauen E-Auto mit Solarzellen und 800 km Reichweite

Marktstart 2020

Das erste Fahrzeug der Firma, der Lightyear One, ist auf größtmögliche Energieeffizienz getrimmt. Besonders wenig Luftwiederstand wird unter anderem dadurch erreicht, dass auf Seitenspiegel verzichtet wird. Stattdessen gibt es nach hinten gerichtete Kameras. Die Motoren sind angeblich so effizient, dass sie nur 10,3 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilometer verbrauchen. Im Sommer 2019 will Lightyear den ersten fertigen Prototypen des Lightyear One präsentieren. Die ersten Fahrzeuge sollen 2020 ausgeliefert werden. Im November 2018 berichtete das Unternehmen davon, schon 50 Vorbestellungen erhalten zu haben.

An Elektroautos mit Solarzellen arbeiten unterdessen auch andere Unternehmen. Das Projekt Sion des Münchener Start-ups Sono Motors kann mehr als 10.000 Reservierungen vorweisen.