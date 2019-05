Tesla macht die "dümmste Variante der E-Mobilität"

"Was diese Firma herstellt, ist die dümmste und obszönste Variante der Elektromobilität. Einen Drei-Tonnen-Wagen zu bewegen, noch dazu mit extremen Beschleunigungswerten, das kann nicht ökologisch sein und auch nicht sozial", sagt der deutsche Mobilitätsexperte und Ex-Greenpeace-Mitarbeiter Wolfgang Lohbeck in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Das sei reine Energieverschwendung, Ressourcenverschwendung und Platzverschwendung. "Und das ist asozial", so der Mobilitätsexperte.

Grundsätzlich kritisiert Lohbeck das hohe Gewicht der aktuell verfügbaren Elektroautos - meist E-SUVs. Das hohe Gewicht benötige viel Energie und auch wenn es sich dabei um Ökostrom handelt, sei dieser weder sauber noch günstig. Das Ziel, niedrigere CO2-Ausstoßwerte zu erreichen, führe derzeit zu einer "unheilvollen Mode der schweren Pseudo-Geländewagen", sagt der Mobilitätsexperte.