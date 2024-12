SpaceX: Raptor-Ballett als Weihnachtsgrüße

Wie sieht die Weihnachtsbotschaft einer Rakete aus? So wie in diesem Video von SpaceX offenbar.

Auf X veröffentlichte SpaceX am Sonntag ein Video, das die 33 Raptor-Triebwerke vom Starship-Booster "Super Heavy" bei einer Art feierlichem Tanz zeigt. Das Raumfahrtunternehmen veröffentlichte es als eine Art Weihnachtsgruß an die Follower: „Wir wünschen euch eine gemütliche Weihnachtszeit und ein glanzvolles neues Jahr“, schreibt SpaceX.

Weihnachtlicher Tanz der Triebwerke

Die 33 Raketentriebwerke werden von unten gefilmt, wie sie sich nach einer Choreografie zu weihnachtlich angehauchter Metal-Musik bewegen. Das Ganze mündet schließlich in einem tosenden Finale, zu dem alle Antriebe gleichzeitig gezündet werden. Man könnte das Ganze etwa so interpretieren: Zuerst bimmeln an Weihnachten die Glocken, zum Finale gibts dann ein Silvesterfeuerwerk und die Raketen werden gezündet.