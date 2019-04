Warum E-Autos allein das Klima nicht retten werden

Auf die Energiequelle kommt es an

Für eine komplette Elektrifizierung des weltweiten Verkehrs müsste auf jeden Fall zusätzliche Elektrizität bereitgestellt werden. Für Fahrzeuge, die mit Wasserstoff betrieben werden, müsste dafür ungefähr um 50 Prozent mehr Strom erzeugt werde. Für batteriebetriebene E-Fahrzeuge wäre bei einer Komplettumstellung in etwa mit einem zusätzlichen Strombedarf von zwanzig Prozent zu rechnen, erklärt Manfred Schrödl, Leiter des Instituts für Energiesysteme und elektrische Antriebe an der Technischen Universität Wien im Gespräch mit der futurezone.

Vorerst drohen in Österreich jedenfalls keine Versorgungsengpässe. "Der Verbrauch sinkt in Österreich jede Nacht um ein bis zwei Gigawatt, am Wochenende sogar um das Doppelte. Durch das Ausnutzen dieser Kapazitäten könnten 600.000 Elektroautos betrieben werden", sagt Schrödl. "Auch könnten Besitzer eines E-Autos mit einer Drei-Kilowatt-Photovoltaikanlage auf dem Dach ihren gesamten Strombedarf für Mobilität bilanziell decken."

Elektromotor immer noch besser

In aufstrebenden Weltregionen sieht das aber etwas anders aus: Die Energiesysteme in den Entwicklungsländern sind derzeit nicht für den nachhaltigen Betrieb einer Elektroautoflotte geeignet. Zu groß ist die Abhängigkeit von Kohle und Gas, zu gering die Verfügbarkeit von nachhaltiger Energie, gewonnen aus Wind, Wasser oder Sonnenlicht. Das soll allerdings nicht heißen, dass es nicht auch in Europa Aufholbedarf bei nachhaltigen Energiequellen gibt.

Dennoch: "Wenn die Verbrennungsmotoren weitestgehend verschwinden würden, wäre das für Bürger sofort bemerkbar. Einerseits wäre die Luft merkbar sauberer, andererseits gäbe es wesentlich weniger Kohlenstoffablagerungen am Fensterbrett, da diese vorrangig aus Feinstaub vom Straßenverkehr bestehen", sagt Schrödl.