Mini-F-35 soll Drohnen mit Elektroschock-Raketen zerstören

Das soll er mit Viper-Raketen machen, die ebenfalls SkyDefense produzieren will. Diese haben einen Durchmesser von 30mm . Statt Sprengstoff haben sie einen Elektroschocker . Um das zu demonstrieren, zeigt SkyDefense ein Video . Der Elektroschocker darin sieht aber einfach nur wie ein gewöhnlicher Elektroschocker aus, die man in Österreich ab etwa 40 Euro kaufen kann.

Mit der Raptor-Rakete will SkyDefense eine gelenkte Variante der Viper anbieten. Sie hat einen Durchmesser von 40mm . Aufgrund der Größe passen nur 2 Stück davon in den Waffenschacht des CobraJets.

Das Ganze soll er dank seiner Sensoren und Kameras auch in der Nacht und bei schlechtem Wetter können. Die Kommunikation mit CobraJet soll per Satellit stattfinden. Um Kosten zu sparen, soll eine kommerzielle Lösung genutzt werden. SkyDefense nennt konkret Starlink . Außerdem soll CobraJet eine Funkverbindung und einen GPS-Empfänger haben, die nicht von Jammern blockiert werden können.

CobraJet ist angeblich schon bald erhältlich

Laut SkyDefense sei CobraJet günstiger als viele andere Drohnenabwehrsysteme, nennt aber keinen Preis. Obwohl es noch nicht mal echte Videos des Fluggeräts gibt, soll CobraJet schon ab dem zweiten Quartal 2025 verkauft werden.

Sollte CobraJet wirklich bald abheben, ist eher unrealistisch, dass er alle Versprechen erfüllt, bzw. alle angepriesenen Features am Bord hat. Auf so wenig Platz so viel Technologie unterzubringen, wirkt zu ambitioniert. Außerdem sind noch zu viele Fragen dazu offen, weshalb CobraJet wie eine „Wunderwaffe“ anmutet. Und Wunderwaffen sind nie so wunderbar, wie sie vorher versprochen werden.