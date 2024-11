„Cruise Missile der Zukunft“: F-35 bekommt Mini-Marschflugkörper

Das britische Verteidigungsministerium feiert in einer Aussendung die Spear 3 . Der „hypermoderne Mini-Marschflugkörper“ wurde zum ersten Mal von einem Kampfjet aus auf ein Ziel abgefeuert.

Stattgefunden hat der Test der „Cruise Missile der Zukunft“ bereits Mitte Oktober in Vidsel in Schweden. Robotförsöksplats Norrland ist ein Raketen- und Flugzeugsversuchsgelände, das nicht nur von der schwedischen Armee, sondern auch von vielen Rüstungskonzernen genutzt wird.

Für den Test wurde die Spear 3 von einem Eurofighter Typhoon gestartet. Die britische Luftwaffe nutzt zwar ebenfalls Eurofighter, aber wenn Spear 3 in Dienst gestellt wird, soll sie zuerst beim Stealth-Fighter F-35B genutzt werden.

Die Spear 3 (für den Test in der Farbe Orange) am Eurofighter

Bis Ende des Jahres wird Großbritannien 37 F-35Bs haben. Insgesamt umfasst diese erste Tranche 48 Exemplare. Die Senkrechtstarter werden ua. auf den 2 Flugzeugträgern der britischen Marine eingesetzt, der HMS Queen Elizabeth und HMS Prince of Wales .

Die Spear 3 wurde bei dem Test „aus hoher Höhe mit hoher Geschwindigkeit“ gestartet. Ihr Ziel war ein ausgedienter Panzer , den sie ansteuerte und wie geplant, aus einem steilen Winkel, getroffen hat. Statt einem Gefechtskopf hatte sie eine Telemetrie-Einheit an Bord, um Daten zum Flugverhalten zu sammeln.

Die Paveway IV hat zwar mit ihrer Masse von 230 kg ausreichend Durchschlagkraft, ist aber nicht mal eine Gleitbombe. Das heißt: Die Reichweite ist sehr gering. Die F-35B müsste also sehr nahe am Ziel sein. Auch, wenn sie Tarnkappeneigenschaften hat, ist das ein enormes Risiko in umkämpften Luftraum.