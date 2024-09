Anduril Barracuda: Günstige Marschflugkörper jagen im Schwarm

Ein direktes Gegenstück zur Barracuda-100 gibt es aktuell im US-Arsenal nicht. Von den Leistungsdaten her ist sie am ehesten mit der amerikanischen Luft-Boden-Rakete AGM-179 JAGM vergleichbar.

Laut Anduril eignen sich die Marschflugkörper zur Bekämpfung von Zielen an Land und Wasser – sie können also auch als Antischiffsrakete eingesetzt werden. Die Raketen sollen nicht nur statische, sondern auch bewegliche Ziele angreifen können.

Unabhängig vom Modell, haben die Barracudas dieselben Konstruktionsmerkmale. An der Oberseite sind 2 Flügel, die nach dem Start ausklappten. Am Ende befinden sich Heckflossen, die ebenfalls ausgeklappt werden.

Die Kostenersparnis will Anduril vor allem erreichen, indem die Herstellung vereinfacht wird, berichtet twz . Man verzichte auf 90 Prozent der teuren Spezialwerkzeuge, die andere Raketen für den Bau benötigen, genauso wie auf 50 Prozent der Teile. Daher könne Barracuda doppelt so schnell produziert werden, wie vergleichbare Waffensysteme.

Im Vergleich zu den epischen Actionvideos, die Rüstungshersteller üblicherweise veröffentlichen, wirkt der Anduril-Clip regelrecht frech. Das ist durchaus beabsichtigt. Das erst 2017 gegründete Start-up will frischen Wind in die Rüstungsindustrie bringen, die weltweit von einigen wenigen, großen Konzernen dominiert wird.

Laut Anduril wird Barracuda speziell designt, um in einer Gruppe oder einem Schwarm eingesetzt zu werden, mit einem hohen Grad an Autonomie. Dies hätte zu einem neuen Denkansatz geführt: Warum eine teure „Superrakete“ bauen, die alles können muss, wenn ohnehin eine Gruppe eingesetzt wird?

Anduril kann sich etwa vorstellen, dass es in diesem Schwarm eigene Barracudas gibt, die als Lockvogel dienen, Zielerfassungssysteme des Feindes jammen, einen Echtzeitscan des Schlachtfelds machen, Täuschkörper an Bord haben oder mit einem Radarsuchkopf gezielt die Luftabwehr angreifen, sollte die den Schwarm ins Visier nehmen. Anstatt alle diese Funktionen in jede einzelne Rakete einzubauen, was zu sehr hohen Stückkosten führt, teilt man diese Funktionen auf mehrere Raketen auf.

Barracuda sei dazu modular aufgebaut: Man könne also immer die für die Mission benötigten Marschflugkörper kurz vor dem Einsatz konfigurieren. Laut Anduril könne man sie „wie Legosteine auseinander- und zusammenstecken.“ Das würde auch den Transport erleichtern und den Export – etwa, wenn andere Länder wegen gesetzlichen Bestimmungen nur abgespeckte Marschflugkörper bekommen oder solche, die für die Anforderungen an die Region und Lage entsprechend angepasst sind.