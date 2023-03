Air Force baut Rakete, die sich im Flug verbiegt

Mehrere Nationen arbeiten an Kampfflugzeugen der 6. Generation. Diese sollen nicht nur schneller fliegen und bessere Stealth-Eigenschaften aufweisen, sondern auch manövrierfähiger sein.

Um es mit solchen Kampfjets im Luftkampf aufnehmen zu können, sind bessere Waffen nötig. AFRL, die Forschungsabteilung der US Air Force, arbeitet deshalb an MUTANT. Das steht für „Missile Utility Transformation via Articulated Nose Technology“, also in etwa: „Transformation-einer-Rakete-mittels-gelenkiger-Nase-Technologie“.

Dahinter steckt eine Luft-Luft-Rakete, die den Gefechtskopf bewegen kann. Dieser soll sich in Richtung des Ziels biegen. AFRL stellt das in einem Video so dar: