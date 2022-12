Air Force bestellt Hyperschall-Drohne Mayhem

Der Rüstungskonzern Leidos hat von der US Air Force den Zuschlag für Mayhem bekommen. Der volle Name für das Projekt Mayhem (deutsch: Chaos) lautet Expendable Hypersonic Multi-Mission ISR (intelligence, surveillance, and reconnaissance) and Strike Program.

Das Ziel ist also etwas entbehrliches zu bauen, das schneller als Mach 5 fliegen kann und für mehrere Missionen geeignet ist, zu denen Aufklärung, Überwachung und Angriffe zählen. Zu diesem Zweck bekommt Leidos von der Air Force 334 Millionen US-Dollar. Die Arbeit an Mayhem soll bis 15. Oktober 2028 fertiggestellt sein.

Laut Leidos wird Mayhem ein Scramjet-Triebwerk nutzen, um Hyperschall zu erreichen. Dabei handelt es sich um ein luftatmendes Strahltriebwerk. Das von Leidos veröffentliche Konzeptbild zeigt einen Delta-Flügler, mit einem Einzeltriebwerk, das den Lufteinlass am Rumpf hat.