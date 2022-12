Details zu mysteriöser chinesischer Hyperschallwaffe veröffentlicht

In diesem Dokument, das jährlich veröffentlicht wird, analysieren die USA das Potenzial der chinesischen Streitkräfte . In dem Report sind auch weitere Details zur mysteriösen Hyperschallwaffe zu finden.

Im Grunde hat der Waffentest, der am 27. Juli 2021 stattgefunden hat, aber mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert. Fest steht, dass die USA davon ausgehen, dass China damals ein so genanntes FOB-Waffensystem getestet hat.

Einmal rund um den Planeten

Der chinesischen Hyperschallwaffe soll mithilfe eines HGV (Hypersonic Glide Vehicle) genau das gelungen sein. Sie sei mehr als 40.000 Kilometer und länger als 100 Minuten geflogen, bevor sie auf ihr angepeiltes Ziel niederging, heißt es in dem CMP-Report. Zwar wurde das Ziel verfehlt, die Rakete soll dem Ziel aber sehr nahegekommen sein.

Die von China getestete Hyperschallwaffe wurde angeblich mithilfe einer Langer-Marsch-Rakete in den Orbit gebracht, wie es in mehreren Medienberichten heißt. Nachdem das Fluggerät den Planeten umrundet hatte, ging es in den Sinkflug über und trat wieder in die Erdatmosphäre ein.

Als es mit Mach 5 – der 5-fachen Schallgeschwindigkeit, oder rund 6.200 km/h – über das Südchinesische Meer überflog, wurde eine Rakete abgefeuert. Eine solche Rakete könnte beispielsweise mit einem nuklearen Sprengkopf bestückt werden.