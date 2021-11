Space-Force-General: USA hinken bei Hyperschallraketen hinterher

Die Fähigkeiten der USA im Bereich der Hyperschallraketen seien „nicht so fortgeschritten“ wie die von Russland und China.

General David Thompson, der stellvertretende Chef der US-Weltraumoperationen, sagte am Samstag: „Wir sind in Bezug auf Hyperschallprogramme nicht so weit fortgeschritten wie die Chinesen oder die Russen“, berichtet Politico.

Der General der Space Force sprach auf dem Halifax International Security Forum in Kanada und sagte die USA hätten „sehr schnell aufzuholen“. „Es ist eine neue Herausforderung, aber es ist nicht so, dass wir keine Antwort auf diese Herausforderung haben“, sagte er. „Wir müssen sie nur noch verstehen, sie vollständig entwickeln und fliegen.“