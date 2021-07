Navy gibt Railguns auf, setzt auf Hyperschall-Raketen

Die US-Navy stellt nach über 10 Jahren die Forschung an Railguns ein. Die Ressourcen werden für andere Waffen benötigt.

„Die Railgun ist tot“, sagt der Rüstungs-Analyst Matthew Caris gegenüber der Nachrichtenagentur AP. In ihrem aktuellen Budgetvorschlag hat die US Navy dem Railgun-Projekt alle finanziellen Mittel gestrichen.

Laut der Navy würden dadurch Ressourcen für andere Projektile frei werden. Dazu gehören Hyperschallraketen, Laserwaffen und elektronische Kriegsführung.

Railgun-Prototyp beschleunigte Projektile auf Mach 7

Die Navy hat bereits über 500 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von Railguns gesteckt. Seit mehr als 10 Jahren wird an der Waffe geforscht. Eigentlich sah es so aus, als sei die Technologie kurz vor dem Durchbruch. Die Navy hat bereits einen Prototypen mehrfach erfolgreich getestet.

Dieser kann 10kg schwere Projektile auf Mach 7 (über 8.500 km/h) beschleunigen. Durch die hohe Geschwindigkeit entspricht die Aufschlagsenergie am Ziel in etwa der Explosion von 4,6kg C4, obwohl das Projektil keinerlei Sprengstoff enthält. In der nächsten Entwicklungsphase hätte die Aufschlagsenergie verdoppelt werden sollen.