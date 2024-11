Humanoider Roboter malte Bild, das über 1 Million Dollar einbrachte

Die Roboter-Künstlerin Ai-Da malt. Ein Bild verkaufte sich in New York nun für einen Rekordpreis von 1,08 Mio. Dollar.

Ein humanoider Roboter namens Ai-Da hat ein Bild gemalt, das am Donnerstag bei einer Auktion in New York 1,08 Millionen US-Dollar erzielte. Umgerechnet wären das etwa 993.600 Euro. Das Gemälde ist ein 2,2 Meter großes Porträt namens „A.I. God. Portrait of Alan Turing“ und soll den britischen Mathematiker Alan Turing zeigen.

➤ Mehr lesen: Immer mehr KI-Bilder bei Google: So erkennt man sie

27 Gebote erhielt das Auktionshaus Sotheby’s für das Werk, wie der Guardian berichtet. Ursprünglich hatte man den Wert des Bildes zwischen 120.000 und 180.000 Dollar geschätzt. Wer das Bild kaufte, ist nicht öffentlich bekannt.

Unerwarteter Erfolg

„Der heutige rekordbrechende Verkaufspreis für das erste Kunstwerk eines humanoiden Roboter-Künstlers, das bei einer Auktion angeboten wurde, markiert einen Moment in der Geschichte der modernen und zeitgenössischen Kunst und spiegelt die wachsende Schnittstelle zwischen KI-Technologie und dem globalen Kunstmarkt wider“, kommentierte Sotheby’s New York den überraschenden Auktionserfolg.