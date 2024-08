Video zeigt erstaunliche Fähigkeiten von humanoidem Roboter

Dieses zeigt die verbesserte Version seines Modells Figure 02 . Viel wird dort noch nicht verraten. Aber einige Dinge werden hergezeigt, die die Mechanik des neuen Modells betreffen: Der neue Roboter wird laut dem Video aus einem 3D-gedruckten Netzgewebe bestehen und könnte besonders fortschrittliche und bewegliche Gelenke haben. Außerdem soll das Gerät Drehmomentwerte von 150 Newtonmeter und einen Bewegungsspielraum (Range of Motion) bis zu 195 Grad besitzen. Das Video lässt den neuen Roboter, dessen „Kollege“ Figure 01 bereits in einem BMW-Werk mitarbeitet , sehr vielversprechend aussehen."

Kommende Woche will die US-Roboterfirma Figure den bislang „fortschrittlichsten humanoiden Roboter der Welt“ vorstellen, wie das Unternehmen verkündet. Dazu veröffentlichte der Roboterhersteller, der mit dem ChatGPT-Macher OpenAI zusammenarbeitet, am Samstag ein Werbevideo auf YouTube.

Das kann der neue Fuß

Am Anfang des Videos wird ein neues Fußdesign vorgestellt, das den verbesserten Roboter sicherer und menschenähnlicher gehen lassen könnte. Man sieht den Fuß auch in einer Seitenansicht, wo er in seiner Form an einen menschlichen Fuß erinnert. Es ist deshalb vorstellbar, dass man dem Roboter sogar Schuhe anziehen könnte.

Der hintere Teil hat jedoch mit dem menschlichen Fuß nicht mehr viel gemeinsam: Zwischen Ferse und Knöchel befindet sich nämlich eine Lücke, die eine Drehbewegung ermöglicht. Diese erlaubt dem Roboter einen menschenähnlichen Gang.

Hand mit weichen Fingerspitzen

Auch die Hand mit 5 Fingern wird im Video detailliert gezeigt. Die neue Hand erinnert stärker an die eines Menschen. Sie wurde von Grund auf neugestaltet und mit Sensoren, Kabeln und neuen mechanischen Details ausgestattet. An den Fingerspitzen hat der Roboter Noppen, die ihm einen sichereren Griff ermöglichen könnten. Das Video lässt vermuten, dass der Roboter sehr geschickt und schnell agieren kann.

Die 3D-gedruckte Netzstruktur könnte es dem Roboter wiederum ermöglichen, schneller zwischen Bewegung und Stillstand zu wechseln. Außerdem wird der Umgang für den Menschen sicherer, da sie verhindert, dass man sich dort einklemmt.

Das neue Video verrät auch etwas über den Kopf des Roboters, der vermutlich ein Display besitzen wird. Dort könnte die Batterielaufzeit angezeigt werden. Außerdem wird der Roboter damit womöglich mit Menschen kommunizieren können."