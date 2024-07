MIT-Roboter packt Einkäufe ein, ohne Obst zu zerquetschen

In österreichischen Supermärkten ist man es gewohnt, Einkäufe selbst auf schnellstmögliche Weise von der Kassa weg zu befördern und einzupacken. In den USA gibt es manchmal eigenes Personal, das die Objekte in Papiersäcken verstaut. Die Technik-Uni MIT arbeitet an einem Roboter, der das künftig erledigen soll und dabei Feinfühligkeit an den Tag legt.

➤ Mehr lesen: Teslas Roboter Optimus soll babysitten und Gassi gehen