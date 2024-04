Apple arbeitet an neuartigen Robotern für Zuhause

Apple wollte angeblich auch einen Roboter entwickeln, der das Geschirr in der Spüle reinigen kann . Dieses Vorhaben sei jedoch aufgegeben worden, da die technischen Herausforderungen zu groß waren. Ob ein solcher Apple-Roboter jemals auf den Markt kommen wird und in welcher Form, ist derzeit nicht absehbar.

Unter anderem hätten sich Apple-Ingenieur*innen mit einem Roboter beschäftigt, der Menschen im Haushalt folgen könne und sich in unübersichtlichen Räumen zurechtfindet. Ebenso sei ein Tisch-Gerät ausgelotet worden, bei dem sich ein Display robotisch bewegen kann.

Der iPhone-Hersteller tüftelt angeblich an einem Roboter für den Haushalt . Es sollen mehrere Varianten von automatisierten Helfern entwickelt und getestet worden sein. Das Projekt befinde sich jedoch in einer frühen und wenig konkreten Phase , schreibt der bestens informierten Apple-Leaker Mark Gurman.

Konkurrenz für den Amazon-Roboter

Apple hatte vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass das Autoprojekt aufgegeben wurde. Die Roboter-Entwicklung habe innerhalb dieses Autoprojekts begonnen und könne von der dabei bereits geleisteten Arbeit profitieren, schreibt Gurman.

Bis auf Saug-, Wisch- und Mähroboter haben sich robotische Helfer für den privaten Gebrauch bislang noch nicht durchsetzen können. Amazon stellte 2021 seinen Roboter Astro vor, der durch Räume rollen, Sprachbefehle annehmen und Informationen auf einem Display anzeigen kann. Das über 1.500 Dollar teure Gerät wird allerdings bisher nur in kleinen Stückzahlen in den USA angeboten.

iRobot zu Apple?

Auf den Bericht zu Apples angeblichen Plänen folgte ein kurzfristiger Kurssprung für die Aktie des Robotersauger-Pioniers iRobot - möglicherweise aufgrund von Hoffnungen, Apple könne das Unternehmen kaufen, um sich - in Anlehnung an iPhone, iPad und Co. - dessen Namen zu sichern. Amazon hatte jüngst Pläne zur Übernahme von iRobot nach Gegenwind von Wettbewerbshütern offiziell aufgegeben.

