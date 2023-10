Die 5 größten Fails von Dyson: Vom E-Auto bis zur Waschmaschine

Doch nicht alles, was der mittlerweile 76-jährige Tüftler und Multimilliardär James Dyson anfasst, verwandelt sich zu Gold. Hier sind 5 Rückschläge , die der Staubsaugermagnat in seiner Karriere hinnehmen musste.

Gewinn machte Dyson mit der Ballbarrow aber nicht. Er hätte zu wenig verlangt, sagt Dyson dazu Jahrzehnte später. Außerdem holte sich Dyson für das Projekt Investor*innen von außen, was sich seiner Ansicht nach als Fehler herausstellte. Diese Lehre übertrug er auf seine Staubsaugerfirma, die sich immer noch zu 100 Prozent in Familienbesitz befindet.

Dyson-Auto

Der teuerste Fehlschlag in der Dyson-Geschichte ist das Dyson-Auto. 400 Ingenieur*innen arbeiteten seit 2014 an dem E-Auto, das große Marken wie Tesla Konkurrenz bieten sollte. Rund 500 Millionen Pfund (580 Millionen Euro) investierte Dyson in das Projekt, bevor er Ende 2019 den Stecker zog. “Es war zu risikoreich”, sagte Dyson 2020 in einem Interview. Rund 150.000 Euro hätte das Auto kolportiert kosten müssen, um keine Verluste einzufahren.