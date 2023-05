6 günstige Alternativen zum teuren Dyson Akku-Staubsauger

Wir haben die Spezifikationen mehrerer Akku-Staubsauger miteinander verglichen. Dabei haben wir uns in erster Linie auf den Preis, die maximale Saugleistung (AW), die Akku-Betriebsdauer und das Gewicht konzentriert. Preislich haben wir Geräte herausgesucht, die für weinger als 400 Euro zu haben sind. (Die angeführten Preise stammen vom 26. Mai und können sich jederzeit ändern.)

Wer sich einen Akku-Staubsauger von Dyson zulegt, ist schnell mal 700 Euro los. Man muss aber gar nicht so viel Geld ausgeben, um einen brauchbaren Akku-Staubsauger mit mehreren Aufsätzen zu bekommen, der sich sowohl als Stielsauger als auch als Handstaubsauger verwenden lässt.

Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Akku-Staubsauger ist, wird ziemlich schnell über die Geräte von Dyson stolpern. Die teuren Akku-Staubsauger des Herstellers gelten als Gradmesser in dieser Produktkategorie - einer Anschaffung steht meist der vergleichsweise hohe Preis im Weg.

Im Lieferumfang sind mehrere Aufsätze enthalten, eine Wandhalterung ist mit dabei. Einer davon verfügt über ein grünes Licht , das Dyson als Laser bezeichnet. Damit werden Partikel auf dem sichtbar gemacht. Die 60 Minuten Betriebsdauer erreicht der V15 nur unter bestimmten Umständen. In den meisten Modi ist mit einer deutlich geringeren Akku-Laufzeit zu rechnen.

Wenn es nicht das Spitzengerät von Dyson mit Laser-Bürste und Display am Sauger sein muss, hat der britische Hersteller ein Gerät im Angebot, das für unter 400 Euro zu haben ist. Der Lieferumfang beinhaltet mehrere Aufsätze und Bürsten, eine Wandhalterung ist mit dabei.

Tineco Pure One S11 Tango EX

Wie die Dyson-Staubsauger kann auch der Tineco Pure One S11 Tango EX sowohl als herkömmlicher Stielsauger als auch als Handstaubsauger verwendet werden. Der Tineco-Sauger setzt auf einen HEPA-Filter, der selbst kleinste Partikel herausfiltern kann.

Ein LED-Display zeigt den Ladezustand, die Saugleistung und warnt vor Blockaden. Außerdem gibt es eine eigene Tineco-App für das Smartphone. Die Ausstattungsmerkmale zeigen, dass der Tineco Pure One S11 Tango EX dem V8 von Dyson in mehreren Belangen voraus ist.

Tineco ist einer der wenigen Hersteller, die nur ansatzweise darauf hinweisen, dass die Akku-Laufzeit von 60 Minuten nur unter bestimmten Bedingungen möglich sind - meist ist das lediglich im Eco-Modus der Fall. Eine Angabe darüber, wie lange der Akku im Normal- oder im Turbo-Modus durchhält liefert Tineco nicht.

Wer die Saugstärke höher dreht, muss damit rechnen, dass die 60 Minuten Betriebsdauer bei weitem nicht erreicht werde. Dafür wird der Tineco Pure One S11 Tango von einem Akku betrieben, der sich tauschen lässt. Ein zweiter Akku ist sogar im Lieferumfang enthalten.

Im Lieferumfang sind mehrere Bürsten und Aufsätze inkludiert. Auch eine Wandhalterung zum Aufladen und Aufbewahren ist mit dabei.