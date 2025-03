So beliebt ist Windows 10 immer noch kurz vor seinem Ende

Am 14. Oktober 2025 endet der breite Support von Windows 10. Das heißt, für einen Großteil der Anwender gibt es dann keine Sicherheitsupdates mehr, genauso wenig wie technischen Support.

Geht es nach Microsoft, sollten bis dahin ein überwiegender Teil der Nutzer auf das neue Windows 11 gewechselt haben. Dass das wirklich so passiert, ist aber nicht realistisch.

Denn in der Praxis ist das nicht so einfach. So hat Windows 11 relativ hohe Hardware-Anforderungen. Das führt dazu, dass man viele alte PCs nicht einfach updaten kann. Das dürfte auch einer der Hauptgründe sein, wieso sich Windows 10 immer noch hartnäckig hält.

Globale Verbreitung von Windows 10

Vor kurzem sind nun die aktuellen Verbreitungszahlen von Statcounter für Februar herausgekommen. Weltweit verwenden immer noch knapp 59 Prozent aller Windows-Nutzer Windows 10. Der Nachfolger Windows 11 kommt auf 38 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat ist die Verbreitung von 10 um rund 1,5 Prozent gefallen, 11 um etwa den gleichen Wert gestiegen.