10 Monate vor Ende ist Windows 10 immer noch am beliebtesten

Die Statcount-Zahlen basieren auf Milliarden an Nutzerdaten von ihren 1,5 Millionen Partner-Webseiten

Dieser Verlauf deutet darauf hin, dass einige Nutzer das Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 durchführten, dann aber wieder zurückwechselten. Die Gründe für den hohen Marktanteil von Windows 10 sind dabei zahlreich.

Der offensichtlichste ist, dass viele ältere Computer nicht für Windows 11 zugelassen sind. Für die aktuellste Windows 11 Version 24H2 ist eine relativ neue CPU sowie ein TPM-2-Modul Pflicht.

Firmenkunden und alte PCs

So können viele Nutzer gar nicht auf das neue Betriebssystem upgraden, wenn Microsoft in den nächsten Monaten keine Anpassung vornimmt. Auch wer bereits Windows 11 installiert hat, kann möglicherweise keine Updates mehr erhalten, wenn die Anforderungen nicht mehr erfüllt wurden. Es liegt also nahe, dass auch diese Personen zu Windows 10 zurückkehren.

Auch Firmen, die neue Geräte mit Windows 11 kaufen, könnten zu Windows 10 gewechselt haben, weil die IT noch mit dem alten Betriebssystem arbeitet und alle Computer auf dem gleichen Stand sein müssen. Auch, wenn man ein neues bzw. ein gebrauchtes Gerät kauft, könnte dort Windows 10 vorinstalliert sein, schreibt The Register.

Support-Ende im Oktober

Noch ist das kein Problem, bald könnten die Windows-10-Rechner aber unsicher werden. Am 14. Oktober ist das Supportende erreicht und es werden keine weiteren Sicherheitsupdates erscheinen. Mögliche Sicherheitslücken können dann ausgenutzt werden.

Microsoft bietet aber die Möglichkeit kostenpflichtiger erweiterter Sicherheitsupdates (ESU). "Es ist nicht als langfristige Lösung gedacht, sondern als vorübergehende Brücke, um während der Migration zu einer neueren unterstützten Plattform sicher zu bleiben", heißt es seitens Microsoft.

Für Firmenkunden gibt es zudem den Windows Enterprise long-term servicing channel (LTSC). Damit werden größere Feature-Updates ausgelassen und nur die regelmäßigen Sicherheitsupdates installiert. Die aktuelle Langzeitversion von Windows 10 ist 21H2.