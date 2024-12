Skurril: Windows 10 nimmt Windows 11 Marktanteile ab

In Eile dürften die Windows-Nutzer deswegen aber nicht sein. Im Gegenteil: Zum wiederholten Mal hat der Marktanteil von Windows 10 zugenommen , während jener von Windows 11 abgenommen hat - in Österreich sogar mehr als global betrachtet.

Seit geraumer Zeit versucht Microsoft den Windows-Usern den Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 schmackhaft zu machen. Regelmäßig werden dafür unter anderem Pop-ups eingeblendet, in denen ein Hinweis über das bevorstehende Support-Ende von Windows 10 zu lesen ist.

Der weltweite Marktanteil von Windows 10 und Windows 11 in den vergangenen 12 Monate.

Keiner Updates mehr ab Oktober 2025

Ein bisschen Zeit bleibt ja noch. Ab Oktober 2025 wird Windows 10 keine Sicherheits-Updates mehr erhalten. Schwachstellen und Sicherheitslücken werden dann nicht mehr behoben, wodurch Windows 10 zu einem potenziell unsicheren Betriebssystem wird.

Der zaghafte Wechsel auf die neue Windows-Version dürfte zumindest zum Teil mit den Systemanforderungen von Windows 11 zusammenhängen. Viele PCs und Laptops, die derzeit noch problemlos unter Windows 10 laufen, mangelt es an einem sogenannten TPM-2.0-Modul, einer Voraussetzung für Windows 11. Das Modul soll das Betriebssystem sicherer machen und Ransomware oder Schadsoftware fernhalten. Will man nicht aus dem Update-Zyklus fallen, müsste man sich in diesem Fall bis Oktober nächsten Jahres einen neuen Computer zulegen.

Windows 10 wächst, Windows 11 wird weniger

Laut den Zahlen von StatCounter hat der weltweite Marktanteil von Windows 10 von Oktober auf November von 60,95 auf 61,83 Prozent zugenommen. Der Marktanteil von Windows 11 hat hingegen von 35,58 auf 34,94 Prozent leicht abgenommen.

Eine solche Phase hat es schon einmal zwischen Februar und April gegeben. Damals ist der Marktanteil von Windows 10 von 67,26 auf 69,89 Prozent gestiegen, während der Windows 11 von 28,16 auf 26,19 Prozent zurückgegangen ist.

