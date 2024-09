Umstrittene Recall-Funktion für Windows wird freiwillig

Microsoft arbeitet an einer Funktion, die alle paar Sekunden Screenshots in Windows erstellt und diese speichert. Die Bilder werden einer KI gefüttert, die die Basis einer neuen Windows-Suchfunktion ist. Somit kann man z. B. via Textprompt fragen, welche Seite es nochmal war, auf der man in der vergangenen Woche das lustige Katzenvideo gesehen hat (Vorstellung ab Minute 16:30).