Copilot+ PC: Microsoft stellt neue Kategorie von Computern vor

Das soll helfen, wenn man sich zum Beispiel nicht an den Namen einer besuchten Reise- Website erinnern kann - aber daran, dass sie ein Bild mit Palmen und Meer hatte. Dann soll es reichen, in die Suchmaske "Palmen und Meer" einzutippen, um die Website über den Screenshot wiederzufinden .

Die neuen KI-Funktionen

Der KI-Assistent Copilot ist auch direkt in die Grafik- und Videoschnittprogramme integriert. In Adobe Photoshop, Lightroom und Express, in DaVinci Resolve Studio und in CapCut können damit beispielsweise Hintergründe oder störende Objekte entfernt werden.

Mit an Bord ist auch "Cocreator". Dabei handelt es sich um einen KI-Bildgenerator, der auf Basis von Texteingaben die gewünschten Bilder erzeugt. Mit "Restyle" können bereits vorhandene Bilder oder Fotos mithilfe der KI abgewandelt und neu in Szene gesetzt werden.

Zudem können mithilfe der KI jegliches Audio direkt und automatisiert in Echtzeit übersetzt werden. Die Live-Übersetzung funktioniert offline und kann zu jedem Audio aus jeder App oder Videoplattform aus über 40 Sprachen englische Untertitel generieren.

Mit Copilot+ PC erhalten Nutzer*innen auch Zugriff auf das neue GPT-4o von OpenAI. Neben dem klassischen KI-Chatbot lassen sich damit auch Inhalte von Webseiten zusammenfassen und aktuelle Inhalte finden.