Scarlett Johansson streitet mit OpenAI: KI-Stimme klingt wie ihre

Die Stimme mit der Bezeichnung " Sky " soll der Stimme von Hollywood-Star Scarlett Johansson so "unheimlich ähnlich" sein, dass selbst ihre engsten Freund*innen und auch Journalist*innen keinen Unterschied festgestellt hätten, erklärt die Schauspielerin.

Vergangene Woche hat OpenAI zahlreiche neue Funktionen für sein KI-Programm ChatGPT vorgestellt . Unter anderem war auch ein neuer Voice Assistant dabei. Nutzer*innen können zwischen 5 Stimmen wählen, die in verschiedenen Stimmlagen und unterschiedlichen Emotionen natürliche Konversationen führen können.

Johansson verlangt Aufklärung

Sie verlangt vom ChatGPT-Macher OpenAI Aufklärung darüber, weshalb die KI-Stimme ihrer eigenen so sehr ähnelt. Ihre Anwält*innen hätten 2 Briefe an OpenAI und Firmenchef Sam Altman geschrieben, teilte Johansson in einer vom Sender NPR veröffentlichten Stellungnahme mit.

OpenAI konterte bereits. Die Basis für die KI-Stimme seien eingesprochene Sätze von einer anderen Schauspielerin gewesen. Die Stimme "Sky" hätte außerdem nie wie Johansson klingen sollen. Dennoch wurde die Stimme vorläufig deaktiviert.

Johansson schilderte, dass Altman bereits im September vergangenen Jahres auf sie zugekommen sei mit dem Angebot, ihre charakteristische Stimme als Basis für die KI-Stimme von ChatGPT zu nutzen. Nach reiflicher Überlegung habe sie aber aus persönlichen Gründen abgelehnt.

