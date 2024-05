KI-Firmen dürfen Beyonce-Songs nicht zum Trainieren verwenden

Sony Music hat eine Warnung an über 700 Unternehmen verschickt, Werke seiner Künstler*innen nicht unautorisiert zu nutzen.

Das Musikunternehmen Sony Music hat etwas dagegen, wenn Künstliche Intelligenz eigene Kompositionen oder Liedtexte erschafft, weil sie von Harry Styles, Adele, Beyonce oder anderen seiner Künstler*innen inspiriert wird. Das wurde in einem Brief deutlich ausgedrückt, den Sony Music an über 700 Unternehmen verschickt hat, die im Bereich der KI-Entwicklung tätig sind - darunter OpenAI, Microsoft, Google und viele andere.

Kein Scraping oder Mining von Daten

Man respektiere die Fortschritte, die KI bringt, heißt es in dem Schreiben, und KI habe zweifelsohne seinen Wert als kreatives Werkzeug, aber die Sony Music Group wähle definitiv ein "Opt-Out", was Data Mining und Scraping von Daten anbelange, die zum Trainieren, Entwickeln und Kommerzialisieren von KI-Systemen verwendet werden.

