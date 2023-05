Sting findet KI-Songs "langweilig" und sagt Kampf von Musikern voraus

Der britische Rockstar Sting hat vor Folgen für die Musik durch künstliche Intelligenz und Software wie ChatGPT gewarnt. "Die Bausteine der Musik gehören uns, den Menschen", sagte der 71-Jährige in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch mit der BBC. "Das wird ein Kampf sein, den wir alle in den nächsten Jahren ausfechten müssen: die Verteidigung unseres menschlichen Kapitals gegen KI."

Zuletzt hatten mehrere Musiker*innen künstliche Intelligenz für ihre Songs genutzt. So ergänzte David Guetta die Stimme von Eminem in einem seiner Tracks. Im April wurde ein Song aus den Streaming-Diensten entfernt, für den mithilfe künstlicher Intelligenz die Stimmen der Sänger Drake und The Weeknd geklont worden waren.