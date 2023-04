Der Song "Heart on my Sleeve" wurde bereits millionenfach gehört. Das Label sieht Urheberrechte verletzt.

Künstliche Intelligenz hat mit "Heart on My Sleeve" einen Song geschaffen, der die Musikindustrie nervös machen könnte. Was wie eine authentische Kollaboration der Musiker Drake und The Weeknd mit dem Produzenten Metro Broomin klingt, wurde künstlich erschaffen.

Hört man nur beiläufig hin, würden die Wenigsten bei dem Song stutzig werden. Liefe er im Radio, würden nur wenige an seiner Echtheit zweifeln. Fans bezeichnen ihn als "Banger", ermutigen die Musiker, das Lied tatsächlich aufzunehmen oder sehen eine Bedrohung der Musikindustrie.