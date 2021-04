Künstliche Intelligenz schreibt Nirvana-Song

Ein neuer Song von Nirvana: Was sich viele Fans auf der ganzen Welt seit Jahren gewünscht haben, ist in Erfüllung gegangen - quasi. Mit "Drowned in the Sun" haben die Initiator*innen hinter "Lost Tapes of the 27 Club" einen Song veröffentlicht, der dem Original-Sound der 90er-Jahre erstaunlich nahe kommt. Doch wer auf ein lange verschollenes Tape hofft, muss enttäuscht werden. Song, Instrumente und Text stammen von Googles künstlicher Intelligenz "Magenta".

Gesang von Coverband-Sänger

Die Software analysierte die bestehende Musik von Nirvana und entwarf schließlich den "neuen" Song. Dabei wurden sowohl Gitarren-Riffs, Akkord-Veränderungen, Schlagzeug-Muster, die Melodien sowie Texte durch den Algorithmus gejagt. Praktisch der gesamte Song, wie er auch auf YouTube zu hören ist, wurde im Computer erzeugt. Lediglich für die Singstimme von Kurt Cobain wurde ein Mensch verwendet - dabei handelt es sich um Eric Hogan, den Lead-Sänger einer Nirvana-Coverband.