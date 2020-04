Diese Songs hören Menschen in der Corona-Krise

Die erzwungene Corona-Isolation beschert nicht nur TV-Streaming von Netflix bis Prime und Pornoplattformen wie Pornhub Nutzerrekorde. Auch Musik-Streaming erlebte in den vergangenen Wochen einen Höhenflug. Spotify hat das Userverhalten analysiert und dabei entdeckt, dass Nostalgie derzeit Trumpf ist.

a-ha und Cindy Lauper hoch im Kurs

In der ersten Aprilwoche stieg die Anzahl von Playlists mit Songs aus den 50er- bis 80er-Jahren um 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Besonders die 80er-Jahre erleben Spotify zufolge in der Corona-Krise einen Revival. Am häufigsten wurde "Take on Me" der norwegischen Pop-Band a-ha hinzugefügt. Zu den am häufigsten gestreamten Songs zählte zudem der Cindy-Lauper-Hit "Girls Just Want to Have Fun", der in diesem Zeitraum mehr als 2,3 Millionen Mal abgespielt wurde.