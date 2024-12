2025 wieder gute Chancen für Polarlichter in Österreich

Die Erde getroffen haben im zu Ende gehenden Jahr rund 50 Sonnenstürme - die höchste Zahl der vergangenen zwei Jahrzehnte. "Nach unserer Erfahrung haben etwa 10 Prozent davon das Potenzial für Polarlichter in südlicheren Breiten, etwa in Österreich", so Möstl. Tatsächlich wurden 2024 vier starke geomagnetische Stürme registriert.

Nach zum Teil spektakulären Polarlichtern , die im zu Ende gehenden Jahr in Österreich zu sehen waren, stehen die Chancen auch 2025 gut, hierzulande Nordlichter zu beobachten. Grund dafür ist die anhaltend hohe Sonnenaktivität, wie der Leiter des Austrian Space Weather Office von GeoSphere Austria in Graz, Christian Möstl, gegenüber der APA erklärte. Er erwartet im nächsten Jahr 3 bis 5 starke Sonnenstürme , die das Potenzial für Polarlichter in Österreich haben.

Bestes jemals fotografiertes Nordlicht-Event

So bescherte in der Nacht auf den 11. Mai der stärkste Sonnensturm seit 2003 spektakuläre Nordlichter in Österreich, die selbst in der hell erleuchteten Großstadt Wien zu sehen waren. "Das war sicher das beste Nordlicht-Event, das jemals fotografiert worden ist, vor allem dank der vielen Smartphones, welche die Farben besser aufnehmen als wir mit freiem Auge sehen", so Möstl. Auch in der Nacht auf den 11. Oktober waren die durch einen starken Sonnensturm verursachten Leuchterscheinungen in der Atmosphäre hierzulande zu sehen, wetterbedingt vor allem in Westösterreich.

Damit man in unseren Breiten tatsächlich Nordlichter beobachten kann, spielen neben der Sonnenaktivität noch andere Faktoren eine Rolle. Natürlich muss das Wetter, speziell die Bewölkung passen, auch der Mond darf nicht zu hell scheinen. Auch die Jahreszeit sowie die Ankunftszeit des Sonnensturms sind wichtige Faktoren - es sollte nicht zu lange hell und die Menschen noch wach sein, wenn das Phänomen auftritt.

