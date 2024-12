Sonnensturm sorgte für "von Dämonen besessene Traktoren"

"Unsere Traktoren benahmen sich, als wären sie von Dämonen besessen", sagt eine Landwirtin gegenüber Spaceweather . In der Nacht, in der der Sonnensturm auf die Erde traf, waren sie und ihre Verwandten gerade dabei, Felder im US-Bundesstaat Minnesota zu bepflanzen.

Effektive und präzise Arbeit mithilfe von GPS

In der modernen Landwirtschaft werden Geräte genutzt, die mithilfe des GPS-Signals besonders effektiv arbeiten können. Damit können etwa Setzlinge in präzisen Reihen gepflanzt werden, die in bestimmten Abstand in das Erdreich kommen.

Das Computersystem merkt sich exakt, wo die Pflanzen stehen. Bei der Ernte wird auf diese Informationen zurückgegriffen, was den gesamten Prozess erleichtert. Mindestens 80 Prozent der US-amerikanischen Landwirte setzen GPS bei ihrer Arbeit ein, schätzt ein John-Deere-Manager.

Er geht davon aus, dass mindestens 50 Prozent der Landwirte im mittleren Westen der USA stark auf das GPS-Signal angewiesen sind - das ganze Jahr über und auf allen ihnen zur Verfügung stehenden Maschinen. Starke Sonnenstürme seien daher ein zunehmendes Problem für die Landwirtschaft.

➤ Mehr lesen: Wie Roboter und autonome Traktoren die Landwirtschaft verändern