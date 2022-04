Warum gibt es gerade so viele Sonnenstürme?

Die Zahl der Sonnenstürme steigt an. Grund dafür ist der Sonnenzyklus. Wir erklären, was das bedeutet.

Solche Ereignisse kommen immer häufiger vor. Doch warum rumort es gerade jetzt auf der Sonne und was bedeutet das für die Erde? Die futurezone hat nachgefragt.

Immer häufiger gibt es Berichte darüber, dass die Erde von Sonnenstürmen getroffen. Erst am Ostersonntag kam es wieder zu einer riesigen Sonneneruption ( futurezone berichtete ). Der daraus folgende Sonnensturm traf Südostasien und Australien und störte dort den See- und Flugverkehr.

11-jähriger Sonnenzyklus

Auch wenn die Berichterstattung generell zugenommen hat und man daher auch regelmäßiger über Sonneneruptionen – sogenannte Solar Flares – informiert wird, hat die Zunahme der Vorfälle einen Grund. „Die Sonne durchläuft einen Zyklus, der sich im Durchschnitt alle 11 Jahre wiederholt“, erklärt die ZAMG-Forscherin Rachel Bailey vom Conrad Observatorium der futurezone. In dieser Zeit polt sich das Magnetfeld der Sonne um.

Ein Zyklus beginnt immer bei einem Solaren Minimum. Dann ist die Sonnenaktivität am niedrigsten. Das letzte Minimum war 2019. Danach steigt die Aktivität langsam wieder an. Das dauert ungefähr 5 Jahre. In dieser Phase befinden wir uns aktuell.

Das Solare Maximum wird demnach für 2025 erwartet. Danach nimmt die Aktivität 3 bis 4 Jahre lang wieder ab, bis erneut ein Minimum erreicht wurde und der Zyklus von Neuem beginnt. Das letzte Solare Maximum war 2014, allerdings war es verhältnismäßig schwach und wurde von der NASA sogar als „Solar-Mini-Max“ bezeichnet.

Sonnenflecken sorgen für Eruptionen

Wie stark ein Solares Maximum ist, wird anhand der Sonnenflecken gemessen, die während dieser Phase entstehen. „Während des Solaren Maximums nimmt die Anzahl und Größe der Sonnenflecken zu. Zudem wandern immer mehr Sonnenflecken vom Äquator weg auf höheren Breitengrade in Richtung der Pole“, sagt Bailey. Sonnenflecken sind Bereiche in der Photosphäre, also der untere Bereich der Sonnenatmosphäre. Sie erscheinen dunkler. Das liegt daran, dass diese Areale kühler sind.