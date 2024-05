Beeindruckende Videos zeigen gewaltige Sonneneruptionen

Sonnenflecken in 2 Regionen produzieren derzeit eine Vielzahl an Eruptionen, die zu Sonnenstürmen werden könnten.

Der Physiker Keith Strong teilt Videos der Sonneneruptionen auf X . Am 6. Mai beobachtete er die drittstärkste Eruption seit Beginn des aktuellen Sonnenzyklus.

Deswegen werden die beiden Sonnenflecken genauestens beobachtet. Videos zeigen eine Eruption nach der nächsten. Am heutigen 8. Mai wurde erneut ein Ausbruch beobachtet, der zu einem Sonnensturm der Klasse „ R3 “, also „ stark “ führen dürfte. Laut NOAA Space Weather könnte das zu gestörten Funksignalen führen ( das „R“ steht für „Radio Blackout“ ). Der Sonnensturm wird die Erde in 48 bis 72 Stunden treffen.

2 Regionen sorgen derzeit auf der Sonne für starke Eruptionen. Die beiden Sonnenflecken AR3663 und AR3664 sind die beiden aktivsten des aktuellen Sonnenzyklus . Von ihnen wird Material ins All geschleudert, das als Sonnensturm die Erde treffen kann.

Mehrere starke Sonnenstürme erwartet

Bereits am 2., 5. und 6. Mai gingen R3-Sonnenstürme von den beiden Regionen aus. Sonneneruptionen werden mit X für starke und M für moderate Auswürfe klassifiziert. Seit dem 3. Mai hat AR3663 ganze 6 X-Eruptionen und über 20 M-Eruptionen produziert. Laut Spaceweather.com ist das mehr als von jedem anderen Sonnenfleck in den letzten 7 Jahren ausging. AR3663 wird mit Ende der Woche aber nicht mehr in Richtung Erde zeigen.

Die andere Region AR63664 ist derzeit noch kleiner. Sie wuchs allerdings innerhalb der letzten 48 Stunden auf das Doppelte ihrer Größe an und zeigt noch länger in Richtung Erde. Die NOAA warnt daher, dass die beiden Regionen in den kommenden Tagen für mehrere starke Sonnenstürme sorgen dürften.

