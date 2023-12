Weltweite Polarlichter: Forscher besorgt über solare Superstürme

Anfang November dieses Jahres überraschten Polarlichter an Orten, wo man sie normalerweise nicht zu Gesicht bekommt. So auch in Österreich, das Farbenspiel war sogar über dem Himmel der Bundeshauptstadt Wien zu sehen.

Ausgelöst werden die Lichter, wenn geladene Sonnenteilchen auf das Magnetfeld unserer Erde treffen. Die Teilchen werden zumeist im Zuge koronaler Massenauswürfe von unserem Stern in Richtung Erde geschleudert.

Die auf der Erde dadurch erzeugten geomagnetischen Stürme sind aber nicht nur für das optische Schauspiel in Form der Polarlichter verantwortlich. So kann auch wichtige Infrastruktur auf der Erde Schaden nehmen oder zerstört werden. Das Ereignis Anfang November hat allerdings keine größeren Schäden hinterlassen.

So harmlos waren frühere Sonnenstürme jedoch nicht. Ein Ereignis im Februar 1872, das als Chapman-Silverman-Sturm bekannt ist, sorgte etwa für Polarlichter auf nahezu der gesamten Welt. Sogar an Orten Nahe dem Äquator, wie Bombay (heute Mumbai) und Khartum, waren sie zu sehen.

Häufiger als gedacht

Wissenschaftler*innen haben nun die Auswirkungen dieses gigantischen Sturms untersucht, den sie als geomagnetischen Supersturm bezeichnen. Dabei haben sie unter anderem festgestellt, dass derartige Ereignisse häufiger vorkommen, als bisher angenommen. Die Ergebnisse der Studie wurde im Fachmagazin The Astrophysical Journal veröffentlicht, wie auf EurekAlert zu lesen ist.

Solche Stürme könnten heute im schlimmsten Fall das Stromnetz, Kommunikationssysteme, Flugzeuge und Satelliten lahmlegen. "Könnten wir unser Leben ohne eine solche Infrastruktur aufrechterhalten?", fragt Hauptautor der Studie Hisashi Hayakawa: "Sagen wir so, es wäre eine große Herausforderung."