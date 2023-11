Am Freitag sind Polarlichter in Österreich möglich

Am Freitag, 1. Dezember, könnten in den Morgenstunden erneut Polarlichter über Österreich zu sehen sein. Grund dafür ist eine starke Sonneneruption, die am Mittwoch stattgefunden hat. Durch diesen koronalen Masseauswurf (CME) bahnt sich nun ein geomagnetischer Sturm an.

Der Sonnensturm wird von Space Weather als "G3" klassifiziert. Die Skala reicht von "G1" (gering) bis „G5“ (extrem). Es handelt sich um einen „kannibalistischen“ Sonnensturm. Dabei werden mehrere kleinere geomagnetische Stürme von einem größeren und schnelleren eingeholt und „geschluckt“.

Sonnenstürme lassen Aurora über Europa leuchten

Polarlichter können bei G3-Stürmen eigentlich bis in den 50. Breitengrad beobachtet werden. Allerdings können sie auch niedrigere Breitengrade erreichen. Österreich liegt zwischen dem 49. und 46. Breitengrad. Doch bereits Anfang November konnte man aufgrund eines G3-Sonnensturms auch hierzulande das Himmelsspektakel beobachten.