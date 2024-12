Forschung in Österreich: "Noch sind wir ein Strong Innovator"

Raketen, Quantentechnologie und Mikrochips: 2024 hat Österreich wieder gezeigt, was die heimische Forschung alles kann.

Stark ist Österreich bei Quantentechnologien , der Herstellung von Mikroelektronik und in den Life Sciences . Aber auch in der Raumfahrt hat die heimische Forschung 2024 mitgemischt.

Wenn es um Forschung und Innovation geht, braucht Österreich den internationalen Vergleich nicht zu scheuen. Innerhalb der EU sind wir sogar ganz vorne mit dabei. Im „European Innovation Scoreboard“ konnten wir uns heuer um 2 Plätze verbessern und sind das 6. innovativste Land in der EU.

Egal, ob Autos , Internet oder Smartphones . All diese Dinge haben mit Ideen begonnen. Aller anfänglichen Zweifel trotzend, konnten sie sich durchsetzen und haben dann die Erde auf den Kopf gestellt. In unserer immer komplexer werdenden Welt geht das oft mit Forschung einher.

Die österreichische Forschung ist in den Life Sciences stark. Dieses Wissen wird etwa in der Pharma-Branche dringend gebraucht.

Im September sorgte außerdem der Draghi-Report für Wirbel. Darin hieß es, dass Europa wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten könnte. Der Ökonom und ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi meint darin, dass zu wenig in Innovation investiert werde und wir den Anschluss an China und die USA verlieren könnten.

Alles rund lief heuer trotz der guten internationalen Platzierungen aber nicht: Wegen der wirtschaftlichen Lage konnten die Unternehmen insgesamt weniger Geld in die Forschung investieren.

81 Prozent der FFG-Förderungen gingen 2023 an Kleine und Mittlere Unternehmen und große Industriebetriebe , die damit Forschungsaktivitäten betreiben.

4,9 Milliarden an öffentlichen Mitteln wurden 2023 über die FFG für 7.736 Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt

Auch im Weltraumsektor habe man dieses Jahr einiges weitergebracht: „Ein Höhepunkt war der Start der Ariane 6 mit österreichischem Know-how, der Europas und Österreichs Zugang zum Weltraum langfristig sicherstellt“, sagt Tausz. Dank ihrer Beteiligung an der neuen Rakete konnten heimische Firmen heuer 500.000 Euro erwirtschaften . Für 30 weitere, bereits verkaufte Starts winken weitere 15 Mio. Euro . Demgegenüber stünden 12 Mio. Euro, die bisher in das Projekt investiert wurden.

Fortschritte seien heuer auch in der Energie- und Mobilitätswende gelungen, erklärt Tausz. Insgesamt konnte die FFG viel nachhaltiger fördern: 75 Prozent der Förderungen seien heuer in klimarelevante Projekte investiert worden. 2021 lag der Anteil noch bei 46 Prozent.

„2024 haben wir gezielt Schlüsseltechnologien gefördert, die Unternehmen zukunftsfit machen und ihnen ermöglichen, sich erfolgreich am Markt zu positionieren – dazu zählen Künstliche Intelligenz , Quantentechnologie und Advanced Materials . Gleichzeitig haben wir verstärkt auf Themen wie Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Produktion gesetzt, um Ressourcen zu sichern, Kosten zu senken und den Standort zu stärken“, so Tausz.

Mehr Geld für die Forschung

Eine gestaltende Förderstelle wie die FFG darf sich allerdings nicht auf solchen Erfolgen ausruhen, sondern muss stets neue Weichen für die Zukunft stellen. Auch 2025 wird die wirtschaftliche Lage noch angespannt sein. Die FFG erwartet daher, dass Förderungen noch stärker nachgefragt werden als heuer.

Co-Geschäftsführerin, Henrietta Egerth will schon gesetzte Impulse kommendes Jahr weiter ausbauen. „Unser Ziel ist es, die Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft noch stärker zu schließen, um neue Produkte und Technologien ’Made in Austria’ international konkurrenzfähig zu machen“, so Egerth.