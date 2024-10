Wie Quantenwirbel Sterne anschubsen

„Es gibt Hinweise, dass ein Neutronenstern quantenmechanische Eigenschaften haben könnte“, sagt Francesca Ferlaino , Arbeitsgruppenleiterin am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) und Professorin an der Universität Innsbruck, zur futurezone. „Ein solcher Stern in der Größe von Innsbruck hat mehr Masse als unsere Sonne.“ Im Inneren dieser Sterne könnten sich durch den hohen Druck und die gewaltige Hitze von bis zu einer Milliarde Grad Celsius quantenmechanische Vorgänge abspielen, die Ferlaino in ihrem Labor in Innsbruck simulieren kann.

Ferlaino und ihr Team gehen allerdings in die andere Richtung: Anstatt Materie zu erhitzen, kühlen sie sie auf Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt (-273,15 Grad Celsius) ab. Selbst am kältesten Ort des Universums, dem Bumerangnebel, misst man noch -272 Grad Celsius . Das wäre allerdings viel zu „heiß“ für Ferlainos Forschung.

Um die quantenphysikalischen Vorgänge in Neutronensternen zu erklären, muss man etwas ausholen. Von den Aggregatzuständen fest, flüssig und gasförmig hat sicherlich jeder schon mal gehört. Der sogenannte vierte Aggregatzustand – Plasma – ist vielen auch ein Begriff. Er entsteht, wenn man ein Gas so weit erhitzt, dass sich die Elektronen der Atome abspalten und frei umherschwirren. Zurück bleiben nur noch die Atomkerne.

Das ist in etwa so, als ob man gegen den Regen rennen würde und man hauptsächlich auf der Vorderseite nass wird. Jede Kollision mit einem Lichtpartikel bremst das Atom ein wenig ab, es wird also kälter.

„Das ist ein komplett neues Feld in der Quantenphysik“, sagt Ferlaino. Und eines, das die Forscherin besonders interessiert. „Es ist wie Musik. Man nimmt einzelne Atome, fügt sie harmonisch zusammen und am Ende werden sie zu einer Symphonie“, schwärmt die Forscherin.

Vom Kleinen ins Große

Zurück zu den Neutronensternen. Manche davon, sogenannte Pulsare, rotieren Hunderte Male pro Sekunde um die eigene Achse und strahlen dabei, wie eine sich drehende Lampe in einem Leuchtturm, Energie in Richtung Erde. Diese kann man messen. Der Stern verliert jedoch – wie ein Kreisel – im Laufe der Zeit an Rotationsenergie und wird wie erwartet langsamer. Doch manchmal, für einen kurzen Augenblick, beschleunigt er sich wieder, was Astrophysiker bis heute nicht erklären können.

Ferlaino und ihr Team arbeiteten mit Astrophysikern aus Gran Sasso in Italien zusammen und entwickelten ein neues Modell, das dieses außergewöhnliche Verhalten erklären kann. Ihre Theorie: Unter der festen Kruste des Neutronensterns befindet sich ein suprafester Mantel, der sowohl feste als auch flüssige Eigenschaften hat.

Durch die Drehung des Sterns entstehen in diesem Mantel Wirbel. Und weil es sich um eine Quantenflüssigkeit handelt, bildet sich nicht nur einer, sondern unzählige Wirbel gleichzeitig, die in der kristallinen Struktur des Suprafestkörpers gefangen sind. Wird die äußere Kruste des Neutronensterns langsamer als der innere Mantel, entsteht ein Energieungleichgewicht. Die Wirbel entweichen aus dem Mantel und erreichen die Kruste des Sterns. Sie schubsen ihn dadurch sozusagen an – er wird wieder schneller.

➤ Mehr lesen: Zum ersten Mal wurde ein Quanten-Tornado erschaffen

„Das ist das Schöne an der Physik – sie ist universell“, sagt Ferlaino. Was im Labor in Innsbruck gilt, gilt auch in Neutronensternen. In einer Computersimulation zeigte sich das Modell vielversprechend. Nun sollen auch Hinweise darauf in der realen Welt gefunden werden.