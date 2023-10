Energiereichster Pulsar, der je entdeckt wurde, erstaunt Forscher

Am Ende ihrer Entwicklung haben massereiche Sterne den nuklearen Brennstoff in ihrem Kern verbraucht. Innerhalb von Millisekunden kollabiert der Stern unter seiner eigenen Anziehungskraft. Dabei wird die äußere Hülle in der Form einer Supernova abgesprengt.

Was übrig bleibt, ist ein Neutronenstern. Dieser hat meist einen Durchmesser von 20 bis 24 Kilometer, aber ein bis 2 Sonnenmassen. Ein Teelöffel voll Material eines Neutronensterns würde mehr als 5 Milliarden Tonnen wiegen.

Durch diese hohe Dichte rotieren Neutronensterne sehr schnell. Vela rotiert 11-mal pro Sekunde. Neutronensterne geben Strahlung ab, die durch die Rotation im All verteilt wird. Trifft diese Strahlung auf unser Sonnensystem, sehen wir die Sterne auf der Erde in regelmäßigen Abständen aufblitzen – fast so, wie ein Leuchtturm im Weltraum. Ein Neutronenstern, dessen Strahlung so die Erde erreicht, wird Pulsar genannt.