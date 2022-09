Neuer Pulsar mit riesigem Begleitstern entdeckt

Einem Team von Astronom*innen ist mithilfe des kanadischen Radioteleskops CHIME eine seltene Entdeckung gelungen. Drei Jahre lang haben sie ein binäres Sternsystem beobachtet, in dem zwei ungleiche Partner umeinander rotieren. Ein Partner ist ein Pulsar, also ein schnell rotierender Neutronenstern, dessen enorm starkes Magnetfeld pulsierende Radiowellen aussendet. Der andere Partner ist ein massiver Stern, der 17 bis 23 soviel Masse wie die Sonne aufweist, wie Phys.org berichtet.

Erst vor 2,1 Mio. Jahren erschaffen

Der Neutronenstern PSR J2108+4516 rotiert in 0,58 Sekunden einmal um sich selbst und in 269 Tagen einmal um seinen riesigen Begleiter. Der Pulsar ist dabei sehr jung in Sternen-Maßstäben. Er wurde vor etwa 2,1 Millionen Jahren durch den Zerfall eines massereichen Sterns am Ende dessen Lebens gebildet.

10.600 Lichtjahre von der Erde entfernt

Auf das Vorhandensein des Begleitsterns wurden die Forscher*innen durch eine Verschiebung im Radiosignal von PSR J2108+4516 aufmerksam. Durch die mehrjährige Beobachtung konnte die Vermutung, dass der Pulsar einen riesigen Begleiter hat, bestätigt werden. Der Begleitstern trägt die Bezeichnung EM* UHA 138. Das ungleiche Binärsystem ist ca. 10.600 Lichtjahre von der Erde entfernt.