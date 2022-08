Schwarze Witwe: Neutronenstern frisst seinen Partner

Ein Team von Astronom*innen beschreibt in einer neuen Studie, wie der bisher massereichste und am schnellsten rotierende bekannte Neutronenstern der Milchstraße entstanden sein könnte. PSR J0952-0607 ist sein Name und er hat 2,35 Sonnenmassen. Er rotiert mit 42.000 Drehungen pro Minute um sich selbst und strahlt als Pulsar große Mengen Gammastrahlung aus.

Üblicherweise sind Neutronensterne, die als ultradichte Überreste größerer Sterne am Ende deren Lebens übrig bleiben, nicht derart massereich. Die Forscher*innen gehen deshalb davon aus, dass es sich um eine Art "Schwarzer Witwe" handelt. Ähnlich wie die gleichnamige Spinne frisst der Neutronenstern seinen Partner auf, mit dem er ein Doppelsternsystem bildet.