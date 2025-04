Recycelte Interkontinentalrakete bringt Satelliten ins All

Am Mittwoch startete erstmals seit 2011 wieder eine Minotaur IV-Rakete von der US-Luftwaffenbasis Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Sie brachte bei einer Mission namens NROL-174 Satelliten im Zusammenhang mit „nationaler Sicherheit“ in die Erdumlaufbahn, heißt es in einer Aussendung.