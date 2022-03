Wenn Neutronensterne kollidieren: Spuren von Kilonova entdeckt

Schwarzes Loch oder Kilonova

"Das bedeutet, dass wir entweder zum allerersten Mal die Auswirkungen einer Kilonova beobachten oder sehen, wie Material nach einer Verschmelzung von Neutronensternen in ein Schwarzes Loch fällt", sagt Joe Bright, von der University of California Berkeley in einem Statement. Die Ergebnisse ihrer Beobachtung wurden im Fachmagazin The Astrophysical Letters veröffentlicht und kann hier eingesehen werden.

Um zu unterscheiden, auf welche der beiden Möglichkeiten man bei GW170817 blickt, wird das Gebiet weiterhin mit Röntgen- und Radioteleskopen beobachtet. Handelt es sich um eine Kilonova, sollte sich die Strahlung in den kommenden Monaten und Jahren erhöhen. Ist es ein Schwarzes Loch, sollte die Strahlung entweder gleich bleiben, oder sich rasant verringern, heißt es.