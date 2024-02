Wiener entwickeln Schluckimpfung mit Organismus aus Vulkanen

Den Anfang nahm das Projekt in einem Labor an der TU Wien , wo mehrere Forscher nebeneinander an verschiedenen Projekten arbeiteten. „Julian Quehenberger machte ein Doktorat, wo es darum ging, Abfallströme aus der Papierindustrie zu verwerten. Diese sind extrem heiß und sauer“, erklärt Wurm – so wurde er auf die Mikroorganismen aufmerksam.

Archaeen sind eine der ursprünglichsten Lebensformen, die es auf der Erde gibt. David Wurm, CEO von NovoArc hat mit Julian Quehenberger und Oliver Spadiut aus ihnen eine Impfstoff-Form entwickelt, die man schlucken kann. Das ist nicht nur für Spritzenphobiker*innen interessant, sondern auch für ganze Weltregionen, wo Spritzen Mangelware sind. „Der Organismus, den wir nutzen, lebt eigentlich im Yellowstone Nationalpark (USA) in schwefelhaltigen, vulkanischen Quellen. Jemand hat dort eine Probe genommen und ihn entdeckt“, so Wurm.

Überlebt bei Extrembedingungen

„Wir haben uns überlegt, dass der Organismus, um bei solchen extremen Bedingungen überleben zu können, sich auch irgendwie dagegen schützen können muss“, erklärt der Forscher. In seiner Zellmembran, der Schutzhaut, entdeckten sie dann spezielle Lipide. In der Natur schützen diese Fette die Archaeen. „Wir haben uns dann angesehen, wofür wir diesen Organismus sonst noch verwenden könnten“, erzählt Wurm. Nun umhüllen sie damit Medikamente: „Wir nehmen pharmazeutische Wirkstoffe, die wir von Pharma-Firmen bekommen und verpacken diese in den Lipiden.“ Dadurch werde der Wirkstoff bei der Lagerung vor Oxidation und Abbau geschützt, was eine Lagerung bei Raumtemperatur möglich mache. Aber auch an einem anderen Ort mit Extrembedingungen funktioniert der Schutz: im menschlichen Magen. Denn der Stoff schützt auch vor Säure und Enzymen, die normalerweise alles auflösen, was aufgenommen wird.

„Als Mini-Partikel wandert er durch den Magen. Dann bleibt er an der Darmschleimhaut kleben und gibt dort langsam den Wirkstoff ab“, erklärt Wurm. Ohne diesen Schutzmantel würde der Wirkstoff schon im Magen abgebaut und später ausgeschieden werden.

In der wissenschaftlichen Literatur fanden die österreichischen Forscher erste Machbarkeitsstudien. Richtig ausprobiert hatte die Idee in der Industrie allerdings noch niemand: „Da wir ein sehr großes Wissen im Bereich Bioprozess-Technik haben, waren wir die Ersten, die es geschafft haben, diesen Organismus, der normalerweise für Grundlagenforschung in kleinsten Spuren gezüchtet wurde, großtechnisch und im industriellen Maßstab zu züchten“, erklärt Wurm.