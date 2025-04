Für iPhones: Whatsapp bekommt neue Features

Es wurde schon angekündigt, dass sich bei Whatsapp etwas tut. Jetzt bekommen iOS-Nutzer Zugriff auf neue Features, die das digitale Leben erleichtern sollen.

Insgesamt handelt es sich um 12 neue Funktionen, die iOS-Nutzer jetzt bei Whatsapp verwenden können. Konkret wurde bei den Chats, den Anrufen und bei Aktuellem nachgebessert.

Mehr Überblick beim Chatten

Der Vorteil von Chats ist, dass man eine Botschaft überbringen kann, ohne dass die andere Person online oder ansprechbar sein muss. Whatsapp möchte trotzdem dafür sorgen, dass alle Beteiligten wissen, woran sie sind. Deshalb wird in Gruppenchats jetzt angezeigt, wie viele Personen online sind.

Mehr Überblick soll auch die folgende Funktion bringen. Denn ist man Teil verschiedener Gruppen, sind manche zwangsläufig wichtiger als andere. Die eigenen Präferenzen in Bezug auf Relevanz kann man jetzt auch mit Whatsapp teilen. Mit der neuen Einstellung “Benachrichtigen über”, kann man Highlights auswählen. So erhält man Updates über Aktivitäten von ausgewählten Gruppen.

Schneller senden und scannen

Eine weitere Neuheit betrifft die Reaktionen. Wenn beispielsweise jemand anderes mit einem Herz auf eine Nachricht reagiert hat, braucht man nur auf dieses Klicken und reagiert auf dieselbe Art und Weise auf die Nachricht. Mit einer Ausnahme: Man ist so schneller, als wenn man das Emoji selbst suchen muss.

Schneller soll nun auch das Scannen von Dokumenten funktionieren. Im Bereich für Anhänge kann man in Zukunft “Dokument scannen” auswählen und dieses direkt in Whatsapp hochladen. Neu, wenn auch nicht mehr überraschend ist auch, dass Whatsapp mit dem neuesten iOS-Update zur Standard App für Nachrichten oder Anrufe ausgewählt werden kann.

Mehr Durchblick bei Anrufen

Wer genau wissen will, was sich im Hintergrund der Person befindet, mit der man gerade videotelefoniert, kann das herausfinden. Mithilfe des Zweifinger-Zooms, also am Bildschirm mit zwei Fingern auseinanderziehen, kann man nun heranzoomen.

Wer zu spät kommt, wird nicht ausgeschlossen. Zumindest bei Whatsapp-Anrufen. Denn durch eine neue Funktion kann eine Person über den Chat zu einem Anruf hinzugefügt werden. Dafür geht man auf den jeweiligen Chat, drückt auf das Anruf-Symbol und dann auf “Zum Anruf hinzufügen”. Darüber hinaus hat Whatsapp auch an der Videoqualität gearbeitet. Mit dem neuen Update soll die beste Verbindung gefunden und Abbrüche vermieden werden.

Neues bei Aktuellem

Besser soll durch das Update auch das Tab “Aktuelles” werden. Hier können Chatadmins jetzt Videonotizen hinterlassen können, die maximal 60 Sekunden dauern und direkt mit Abonnenten geteilt werden.

Darüber hinaus sind nun Transkripte von Sprachnachrichten verfügbar. Das sind schriftliche Zusammenfassungen von Meldungen aus Kanälen. Ist man Admin eines Kanals, kann man jetzt auch einen QR-Code teilen, der direkt zu diesem Whatsapp-Kanal führt. So soll man leichter gefunden werden können.