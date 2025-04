Pflanzliche "Haut" aus dem 3D-Drucker ersetzt Tierversuche

Alternativen zu Tierversuchen nennt man in der Fachsprache NAMs (New Approach Methodologies). Dazu zählen neben Tests mit Zellkulturen oder Gewebe auch Computermodelle und Simulationen, sowie Organ-on-a-Chip-Systeme, bei denen man die Funktion ganzer Organe simuliert.

Ob sie schädlich sind, wird bis heute mit Tierversuchen überprüft. Obwohl sie für kosmetische Produkte in der EU bereits seit 2013 verboten sind, sind sie in 80 Prozent der Länder weltweit nach wie vor gängige Praxis. In einer Zeit, in der Hunde und Katzen in unseren Betten schlafen und als Familienmitglieder gesehen werden, wirkt diese grausame, aber wissenschaftlich in vielen Fällen notwendige Praxis bestenfalls veraltet.

Hydrogel aus Pflanzen

Während die Forscher von der Uni Innsbruck Gelatine aus Schweinehaut verwendet haben, geht das österreich-indische Forscherteam nun einen anderen Weg und setzt für ihre „Haut“ auf rein pflanzliche Materialien. Der Drucker verteilt ein wässriges Gel, das die Elastizität, Durchlässigkeit und Poren der Haut nachahmt.

Drei Jahre hat die Entwicklung des Gel-Gerüsts gedauert. „Im Unterschied zu anderen Hautmodellen ist an unserem besonders, dass wir nicht mit tierischem Kollagen, sondern mit pflanzlichen Biomolekülen arbeiten“, so Stana Kleinschek. Die TU Graz habe dazu kürzlich einen speziellen Apparat angeschafft. „Ein Homogenisator zerteilt pflanzliche Rohstoffe in sehr feien Faserstoffe, sogenannte Nano-Zellulose. Diese verwenden wir in den Druckertinten, um mechanische Eigenschaften kollagen-ähnliche Eigenschaften zu erhalten.“

Verbindet man dieses Gel-Skelett anschließend mit Hautzellen, die darin gedeihen können, ist das Hautimitat fertig. Solche menschlichen Hautzellen werden in Laboren gezüchtet. „Wir haben uns in Graz mit dem 3D-Druck und der Biomechanik der Gele befasst. In Indien werden die Hautzellen mit den 3D-Strukturen verbunden,“ erklärt Stana Kleinschek.