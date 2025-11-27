Saugrüssel von totem Moskito wird zur Druckdüse

27.11.2025

Mit „3D Necroprinting“ lassen sich Materialien in 20 Mikrometer dünnen Linien auftragen – doppelt so fein wie mit konventionellen Düsen.

Mücken können für uns Menschen ziemlich nervig sein, ganz besonders die Weibchen, die sich mit ihrem Saugrüssel durch unsere Haut bohren, von unserem Blut trinken und Juckreiz zurücklassen. Saugrüssel der Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) eignen sich allerdings auch für einen ganz anderen Zweck: Ein Forschungsteam der kanadischen McGill University hat sie zu ultradünnen Druckdüsen für den 3D-Druck umfunktioniert. Wie genau das funktioniert, erklären die Ingenieurinnen und Ingenieure in der Fachzeitschrift Science Advances.

Natürliche Mikronadeln In der Natur gebe es eine Reihe an Mikronadeln mit ausgeklügelten Strukturen und hervorragender Leistung, wie das Forschungsteam um den Doktoranden Justin Puma schreibt. Für den 3D-Druck sollte eine Mikronadel möglichst wenig gebogen sein und aus steifem, stabilem Material bestehen. Wichtige Kriterien sind außerdem der innere Durchmesser und die Länge der Druckdüse. Im Vergleich mit Skorpion-Stacheln, Fangzähnen von Schlangen oder den Harpunen bestimmter Meeresschnecken schnitten die Saugrüssel der Gelbfiebermücke in Bezug auf diese Anforderungen besonders gut ab. Ein solcher Saugrüssel ist kaum gebogen und hat einen besonders kleinen Innendurchmesser. Perfekte Eigenschaften „Diese aus biologischen Stoffen hergestellte Düse erreicht Druckauflösungen von etwa 20 Mikrometern und ist damit feiner als die meisten handelsüblichen Metall- oder Kunststoffdüsen“, erklärt Changhong Cao, Assistenzprofessor an der McGill University. Varianten aus Glas könnten zwar Durchmesser von nur einem Mikrometer erreichen, sind dafür aber schwierig herzustellen und sehr spröde. Evolutionär sei die Innenseite für den effizienten Transport von nicht-Newtonschen Flüssigkeiten – zu denen Blut und bestimmte 3D-Druck-Materialien gehören – ohne Verwirbelungen optimiert. Der Saugrüssel ist in seiner Steifheit vergleichbar mit konventionellem Plastik und sei mit etwa 2 Millimetern Länge gut zu verarbeiten. Außerdem sind Moskitos weit verbreitet, und im Labor sehr einfach aufzuziehen. Eigens angefertigter 3D-Drucker Um die Saugrüssel-Druckdüsen auszuprobieren, bauten die Forscherinnen und Forscher einen sogenannten Direct Ink Writing (DIW) 3D-Drucker. Ein Kolbenextruder drückt dabei die Tinte über eine handelsübliche Dosiernadel durch den Saugrüssel.